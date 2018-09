La Ryder Cup revient à l'Europe

La première Ryder Cup organisée en France, 42e du nom, est une fête totale, puisque l'Europe reste souveraine sur le Vieux Continent (17½-10½). Pour la sixième fois consécutive (*). Une invincibilité sur ses terres qui dure depuis maintenant 27 ans, après ce nouveau sacre à domicile, complété ce dimanche sur le parcours de l'Albatros du Golf national. L'avantage des joueurs de Thomas Björn, de 4 points au départ de cette dernière journée (10-6), consacrée à des simples censés profiter aux individualités américaines, a été non seulement préservé. Mais l'écart a grandi pour devenir irrécupérable après que l'invincible Francesco Molinari (5 matches joués, 5 points remportés !) a apporté le point de la victoire (14½-9½) face à Phil Milckelson (4&2), autre symbole de la faillite américaine avec Tiger Woods.

Forcément, la victoire donne raison au capitaine Thomas Björn, à ses choix de rookies, incarnés par Tommy Fleetwood, même si le compère de Molinari a fini par s’incliner ce dimanche dans le match des débutants devant Tony Finau (6&4). Mais aussi à la présence critiquée et pourtant si rassurante des tauliers Ian Poulter, toujours invaincu en simple, et Sergio Garcia. L’Espagnol, en difficulté, mais vainqueur de week-end de trois matches, dont ce dernier simple face à Rickie Fowler (2&1), a répondu présent pour devenir le nouveau recordman de points dans la compétition devant un certain Faldo et ses 25 points (25,5). Les larmes de celui que Sir Nick avait injustement qualifié d’"inutile" en disent long sur la portée du moment: "Je ne pleure pas souvent, mais là… J’ai une mauvaise année, reconnaît lui-même Garcia. Je remercie Thomas (Björn) de m’avoir pris. C’est important, mais c’est une histoire d’équipe, je suis ravi d’avoir pu aider." Humilité et don de soi.

Les clés sur un parcours que les favoris américains ont sans doute sous-estimé. Pour finir par concéder ce 7-4 final jusqu’au succès d’Alex Noren, autre rookie à la hauteur contre le malheureux débutant américain Bryson De Chambeau (2 up). Mais le grand bonhomme côté européen restera sans conteste l’Italien Francesco Molinari, premier Européen à remporter cinq points depuis le changement de format de l’épreuve en 1979: "C'est tellement grand, encore plus que de gagner un Majeur, avoue le premier Italien vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem cette année au British Open. C’est une semaine incroyable, le public français a été génial. Tout le monde, le capitaine, ses adjoints, nos compagnes et tous les joueurs qui y ont participé ! Le mieux, ça restera l'ambiance et ce lien entre nous. Quant à mon niveau de jeu, j'essaie juste de faire les choses bien, d'être pro et en ce qui concerne mon record, ce n'est pas ça l'important. Ce qui compte, c'est l'équipe." Ce qui compte, c'est l’Union européenne.

Ryder Cup - 3e jour (dimanche)

Simples

McIlroy vs Thomas : 1up USA

Casey vs Koepka : partagé

Rose vs Simpson : 3&2 USA

Fleetwood vs Finau : 6&4 USA

Olesen vs Spieth : 5&4 Europe

Rahm vs Woods : 2&1 Europe

Johnson vs Poulter : 2 up Europe

Mickelson vs Molinari : 4&2 Europe

Watson vs Stenson : 5&4 Europe

Fowler vs Garcia : 2&1 Europe

Reed vs Hatton : 3&2 USA

DeChambeau vs Noren : 2 up Europe

(*) C'est la 6e victoire consécutive européenne en Ryder Cup, à domicile. La dernière défaite en date sur le vieux Continent, remonte à 1993, au Belfry.