Hong Kong: Rai triomphe, le Français Perez finit 3e

L'Anglais Aaron Rai a remporté le premier tournoi de la saison 2019 sur le circuit européen, du côté de Hong Kong. Le 201e joueur mondial s'est imposé après un dernier tour maîtrisé, à la lutte avec son compatriote Matthew Fitzpatrick, membre du top 50 et second à un coup. Le Français Victor Perez s'est lui offert la 3e place à égalité avec l'Australien Jason Scrivener et à six coups de Rai. Grégory Bourdy, Victor Dubuisson et Raphaël Jacquemin n'avaient tous les trois pas passé le cut au terme du 2e tour.