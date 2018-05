Mickael Lorenzo Vera et Romain Wattel étaient associés ce week-end lors du GolfSixes, sorte de tournoi exhibition qui fait s'affronter des paires de double sur six trous.

Après une phase de groupes (quatre poules de quatre) et un tableau final démarrant en quarts, les deux Français sont allés jusqu'en finale, où ils ont perdu dimanche.

Opposés aux Irlandais Paul Dunne et Gavin Moynihan, Lorenzo Vera et Wattel se sont inclinés 2 et 1.