Jordan Smith et Adrian Otaegui ont pris les commandes du DP World Tour Championship, à Dubai. Jeudi, à l’issue du premier tour, l’Anglais et l’Espagnol ont rendu une carte de 66 et affichent donc un total de -6. Le premier Français, Mike Lorenzo-Vera, est déjà distancé: après avoir bouclé le parcours en 70, il pointe au 22e rang. Alexander Levy, qui s’est contenté du par (72), est quant à lui 39e du leaderboard.