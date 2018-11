La première Coupe du monde de golf par équipes a vu la Belgique triompher, samedi, en Australie. Le tandem composé de Thomas Pieters et Thomas Detry a fini avec trois coups d'avance sur les paires mexicaines et australiennes, décrochant au passage les 7 millions de dollars de dotation pour l'équipe victorieuse. Représentée par Alexander Levy et Mike Lorenzo-Vera, la France a décroché la 10e place, à 11 coups des Belges. Les Etats-Unis n'ont pu faire mieux que 16e avec le duo Stanley-Kuchar.