Classement mondial: Nouveau chassé-croisé en tête

Alors qu'il n'y avait pas de tournoi particulier cette semaine, l'identité du n°1 mondial évolue une fois de plus. Ainsi Brooks Koepka chipe encore la position suprême à Justin Rose, avec des moyennes respectives de 10,12 et 9,91. L'Anglais l'avait déjà été deux semaines en septembre, puis à nouveau depuis trois semaines, alors que l'Américain s'était intercalé les deux semaines précédentes.

Derrière, ça ne bouge quasiment pour personne, à commencer par Dustin Johnson (9,00) et Justin Thomas (8,79) toujours troisième et quatrième. Même chose pour Tiger Woods et Phil Mickelson, qui se sont affrontés ce week-end sur une journée pour une oeuvre de charité (victoire de Mickelson après trois trous de barrage): le "Tigre" est 13e, Mickelson 27e.

Alexander Levy, toujours premier Français, est 94e.