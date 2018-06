Classement mondial: Bubba Watson, victorieux, retrouve le top 15

Bubba Watson, vainqueur à Cromwell au nez et à la barbe de Paul Casey - avec un 63 à -7 sous le par lors du quatrième et dernier tour, -17 au général et trois coups d'avance sur Casey, qui finit à -14 au général après un +2 sur cette ultime journée - grimpe au dernier classement mondial publié lundi. L'Américain passe ainsi de la 20e à la 13e place.

Il y a aussi du changement plus haut: si Dustin Johnson (9,97) devance toujours Justin Thomas (8,61), Justin Rose (8,35) et Brooks Koepka (8,14), Jon Rahm double Jordan Spieth à la cinquième place (7,44 et 7,40). Rory McIlroy reste septième (6,81).

Alexander Levy est 59e, alors que Mickael Lorenzo Vera n'aura fait qu'une apparition furtive dans le top 100. Le deuxième Français, pile 100e la semaine dernière, retombe à la 108e place. Enfin, Tiger Woods est 82e.