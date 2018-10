L'Américain Scott Piercy (-9) est en tête de la CJ Cup, en Corée du Sud. Après deux tours, il devance d'un coup son compatriote Brooks Koepka (-8). L'Anglais Ian Poulter (-5) est en embuscade.

Leaderboard thru 36 holes at THE CJ CUP:



1. @ScottPiercyPGA -9

2. @BKoepka -8

3. Chez Reavie -6

T4. Alex Noren -5

T4. @IanJamesPoulter



