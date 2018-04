Alexander Björk a enlevé la première victoire de sa carrière dimanche, en s'adjugeant l'Open de Chine.

Auteur d'une quatrième et dernière carte de 65 à -7 sous le par, le Suédois finit à -18 au général. Adrian Otaegui, -5 sur la journée, termine à un coup.

Alexander Levy, premier Français, est 14e à six coups (-3 dimanche) et devient huitième à la Race to Dubai (le classement européen). Julien Guerrier (par) est 20e à sept longueurs.