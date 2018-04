Chine: Levy revient fort !

Alexander Levy a rendu la meilleure carte (65) du troisième tour de l'Open de Chine, ce samedi. Sur la lancée de sa victoire au Trophée Hassan-II le week-end dernier, le n°1 français s'est replacé dans le bon wagon sur les greens de Pékin, où il s'est déjà imposé à deux reprises (2014, 2017).

Avant le dernier tour, Levy est 12e à -9, ex aequo avec un autre Tricolore, Clément Sordet, lui aussi très bon ce samedi (66).

L'Anglais Matt Wallace et l'Espagnol Adrian Otaegui sont pour le moment en tête à -12. Le Français Julien Guerrier est en embuscade à un coup (-11).

