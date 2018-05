Charlotte: La victoire pour Jason Day, inspiré par... LeBron James

Jason Day a remporté le Wells Fargo Championship, sur les greens de Charlotte, son deuxième succès de la saison après sa victoire en début d'année à Torrey Pines.

En tête avant le dernier tour, l'Australien s'est fait peur en concédant deux bogeys coup sur coup au 13 et au 14. Mais en s'inspirant... du basketteur LeBron James, Jason Day a vite réagi en signant deux birdies dans la foulée, au 16 et au 17, pour s'imposer avec deux coups d'avance (-12) sur les Américains Aaron Wise et Nick Watney (-10).

Tiger Woods a fini plus difficilement avec une dernière carte de 74 qui le fait chuter au 55e rang (+2).