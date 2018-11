Cartes Champions Tour: Remésy s’offre une finale

Jean-François Remésy n’avait pas dit son dernier mot au Stage 1 du circuit US des plus de 50 ans. Après un troisième tour compliqué à 73 (+1), le Français a su rebondir avec la manière, ce vendredi, sur le green de Lakeland (Floride). Auteur d’un 69 (-3), le Nîmois termine 15e et fait donc partie du Top 23. Une performance qui lui permet de se qualifier pour la finale qui se déroulera à Lutz, toujours en Floride, du 27 au 30 novembre.

Pour décrocher sa carte sur le circuit senior, Remésy devra terminer dans les 5 premiers de cette finale disputée en 72 trous, sans cut ! Une mission qui s’annonce compliquée.