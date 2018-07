British Open: Woods dans le coup, Spieth en tête

La planète golf est en émoi. Et pour cause, Tiger Woods (42 ans) se retrouve à l'issue du 3e tour du British Open en position de remporter un 15e Majeur. L'Américain, fort d'une carte du jour en 66, soit un total de -5 sous le par (comme 6 autres concurrents parmi lesquels Tommy Fleetwood, Zach Johnson et Rory McIlroy), pointera dimanche matin en 6e position, à 4 coups seulement de la tête partagée par le tenant du titre Jordan Spieth (-9) et deux autres Américains, Xander Schauffele et Kevin Kisner. En embuscade se trouvent Kevin Chappell (-7) et Francesco Molinari (-6).

Woods, qui revient de si loin après ses pépins physiques à répétition... et de la 29e place après ses deux cartes en 71 des deux premiers tours, n'avait plus été à pareille fête en Grand Chelem depuis... 2013. C'était déjà à l'Open britannique, à Muirfield, et "Le Tigre', qui comptait cette année-là 2 coups de retard sur Lee Westwood avant la dernière journée, avait échoué à la 6e place, 5 coups derrière Phil Mickelson.

Pour rappel, Woods ne s'est plus imposé sur un Majeur depuis maintenant 10 ans et sa victoire à Torrey Pines sur l'US Open 2008.