British Masters: Guerrier toujours dans le coup

Très régulier au British Masters, avec trois cartes de 70 lors des trois premiers tours, Julien Guerrier est toujours sur le podium provisoire de l'épreuve.

Le Français pointe à trois coups du leader, l'Anglais Eddie Pepperell et est à égalité avec son dauphin Jordan Smith. L'Américain Julian Suri et le Suédois Alexander Bjork sont aussi à -6.

Auteur d'une très belle carte de 67 samedi (-5), Adrien Saddier est à six coups de la première place.

The leaderboard after Day 3 at the #BritishMasters:



-9 Pepperell

-6 Björk

-6 Suri

-6 Smith

-6 Guerrier



Scores: https://t.co/iVQJFy8CRV pic.twitter.com/QfZGp8aMMg