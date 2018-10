British Masters: Guerrier dans le top 3

Bien classés à l'issue du premier jour du British Masters, Alexander Levy, Mike Lorenzo-Vera et Clément Sordet ont tous reculé lors du deuxième tour disputé vendredi.

Auteur de deux cartes de 70 (-2) sur les greens du Walton Heath Golf Club, dans le comté de Surrey, Julien Guerrier est en revanche désormais en troisième position, à quatre coups du leader, le Britannique Eddie Pepperell, qui a réalisé des cartes de 67 et 69.

Il devance son compatriote Matt Wallace de trois coups.

The leaderboard after Day 3 at the #BritishMasters:



-8 Pepperell

-5 Wallace

-5 Guerrier

-4 Smith

-3 Bjerregaard + 3 others



Scores: https://t.co/iVQJFy8CRV pic.twitter.com/I6sVdhP9pE