Afrique du Sud: Oosthuizen règne à domicile

A domicile sur le Bushwillow Course lors de ce South African Open, Louis Oosthuizen a pris le meilleur départ de l’épreuve jeudi.

Le Sud-Africain termine avec une carte de 62 (-9), et devance d’un coup l'Américain Kurt Kitayama et le Zambien Madalitso Muthiya. Du côté des Français, Grégory Havret (-4) pointe au 17e rang à l’issue de cette première journée, alors que Romain Langasque (-2), Adrien Saddier et Grégory Bourdy (-1) sont également sous le par.