Nikola Vucevic a été l'homme du match avec 36 points et 13 rebonds, alors que son compère Evan Fournier a inscrit 15 points, 5 rebonds et 4 passes à 6/15. James, en forme ces derniers temps, a dû se contenter de 22 points avec un temps de jeu limité vu l'ampleur du score. Les Lakers sont pour le moment 9e de la Conférence Ouest, à égalité avec les Houston Rockets, 8e. Orlando est l'une des bonnes surprises de ce début de saison et pointe au 7e rang de la Conférence Est.