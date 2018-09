C'était une évidence, un technicien français allait immanquablement être désigné meilleur entraîneur de la saison passée lors des trophées The Best organisés ce lundi soir par la Fifa (Fédération internationale de football association). Comment pouvait-il en être autrement lorsque l'un a remporté la Coupe du monde aux commandes de l'équipe de France, là où l'autre a raflé une nouvelle Ligue des champions à la tête du Real Madrid. Entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane, Zlatko Dalic avait au moins le mérite d'être nommé, mais se savait incapable de rivaliser.

Pourtant, le sélectionneur de la Croatie a lui aussi abattu un gros travail en parvenant à emmener son pays en finale du Mondial après avoir pris ses fonctions lors de l'automne précédent. Sur un laps de temps très court, sa réussite est donc exceptionnelle. Mais c'était insuffisant pour devancer Didier Deschamps donc, puisque le double champion du monde a bien hérité du trophée The Best du meilleur entraîneur ce lundi soir. Zinedine Zidane et ses trois C1 remportées de rang n'ont donc pas pu rivaliser. Et voilà le double champion du monde tricolore qui hérite d'une deuxième distinction après celle de coach de l'année en Ligue 1, lorsqu'il était en place à l'AS Monaco en 2004.

Au passage, en soulevant pour la deuxième fois de sa carrière la Coupe du monde, en tant que joueur puis comme entraîneur, l'ancien milieu de terrain défensif est aussi entré dans l'histoire, puisque seuls Mario Zagallo et Franz Beckenbauer. Un exploit qui ne pouvait pas passer inaperçu au sein de l'instance dirigeante du football mondial. Et tant pis pour les partisans et admirateurs de Zinedine Zidane.