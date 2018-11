Uruguay: Cavani, Suarez et Stuani appelés 

Le match amical prévu le mardi 20 novembre prochain au Stade de France pourrait voir du beau monde sur la pelouse. En cette fin de semaine, Oscar Tabarez a dévoilé la liste de l'Uruguay pour ce match avec les Bleus et le sélectionneur de la Celeste a, entre autres, convoqué les attaquants Edison Cavani (PSG), Luis Suarez (FC Barcelone) et autre Cristhian Stuani (Gérone). Rodrigo Bentacur (Juventus Turin), Diego Godin (Atlético Madrid) et autre Lucas Torreira (Arsenal) figurent également au sein de la sélection sud-américaine. Avant l'amical avec les champions du monde, l'Uruguay défiera le Brésil à Londres, le vendredi 16 novembre.