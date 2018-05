Turquie: Galatasaray champion 3 ans après

Après 3 saisons de disette, le club le plus titré (et le plus français) de Turquie renoue avec le titre national: Galatasaray, porté par un Bafé Gomis record, puisque auteur de 29 buts - du jamais vu pour un joueur étranger dans la Süper Lig turque -, ajoute une 21e ligne à son palmarès en remportant le titre de Champion (suivent Fenerbahçe, 19, puis Besiktas, 15).

Un sacre que Gomis a lui-même pris le soin de valider en inscrivant le but de la victoire (alors qu'un simple nul suffisait) ce samedi, sur la pelouse de Göztepe (0-1), sa 29e réalisation donc d'une saison exceptionnelle pour l'ancien Marseillais. Qui aura largement contribué à la domination de Cimbom sur son éternel rival stambouliote, Fenerbahçe, dont la victoire contre Konyaspor (3-2), à défaut de pouvoir renouer avec un titre qui échappe aux Canaris depuis 2014, assure la 2e place du classement, synonyme de qualification pour le 2e tour préliminaire de la Ligue des champions pour les coéquipiers de Mathieu Valbuena.