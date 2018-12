Tirage: Tous les groupes éliminatoires à la loupe

Si les Bleus champions du monde ont été plutôt épargnés par le tirage au sort des groupes de qualification à l'Euro 2020, qui a eu lieu ce dimanche, à Dublin, tout le monde ne peut pas en dire autant. A commencer par l'Allemagne qui, placée dans le chapeau 2, aura droit à des retrouvailles avec les Pays-Bas, qui viennent de châtier la National Mannschaft dans le cadre de la Ligue des nations avec une spectaculaire correction de l'équipe de Joachim Löw (3-0) et encore un match nul (2-2) arraché dernièrement à Gelsenkirchen. Un Groupe C que complètent l'Irlande du nord, l'Estonie et la Biélorussie. Le champion d'Europe sortant pourrait aussi ne pas avoir la partie facile, puisque le Portugal de Cristiano Ronaldo échoue dans un Groupe B plutôt dense en compagnie de l'Ukraine, de la Serbie, de la Lituanie et du Luxembourg.

Groupe A

Angleterre

Rép. Tchèque

Bulgarie

Montenegro

Kosovo

Goupe B

Portugal

Ukraine

Serbie

Lituanie

Luxembourg

Groupe C

Pays-Bas

Allemagne

Irlande du Nord

Estonie

Biélorussie

Groupe D

Suisse

Danemark

Eire

Géorgie

Gibraltar

Groupe E

Croatie

Pays de Galles

Slovaquie

Hongrie

Azerbaïdjan

Groupe F

Espagne

Suède

Norvège

Roumanie

Îles Féroé

Malte

Groupe G

Pologne

Autriche

Israël

Slovénie

Macédoine

Lettonie

Groupe H

France

Islande

Turquie

Albanie

Moldavie

Andorre

Groupe I

Belgique

Russie

Écosse

Chypre

Kazakhstan

Saint-Marin

Groupe J

Italie

Bosnie-Herzégovine

Finlande

Grèce

Arménie