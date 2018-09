Un onze de rêve. La Fifa a dévoilé une équipe somptueuse mais qu’il serait quasiment impossible de rassembler au sein d’un même club. Il faudrait en effet réunir 914 millions d’euros selon Transfermarkt (Messi serait le plus onéreux avec une valeur de 180 M€) et 929 millions d’euros selon l’observateur du football CIES (le plus cher est cette fois Mbappé avec une valeur de 191,2 M€). Dans les deux cas, on frôle le milliard d’euros…

Dans ce onze, il existe une particularité puisque si le moins cher n’est autre que Dani Alves, le latéral du PSG qui ne coûte que 4 millions d’euros selon les deux organismes. La valeur du meilleur joueur UEFA, meilleur joueur de la Coupe du monde et donc The Best selon la Fifa, Luka Modric, ne vaut plus que 25M€ pour Transfermarkt et 24 M€ selon CIES… Une valeur qui a chuté au fil des ans en raison de l’âge du milieu croate (33 ans).

Cristiano Ronaldo a le même âge que son ancien coéquipier au Real Madrid mais sa valeur reste de 100 M€ pour Transfermarkt et 124,7 M€ selon CIES. Le poids des buts sans doute… Une valeur qui reste tout de même bien en-deçà de celle de Lionel Messi qui pèse 180M€ pour Transfermarkt et 184,2 M€ selon CIES. Enfin, la valeur montante du football mondial, Kylian Mbappé (19 ans), vaut déjà 150 M€ pour Transfermarkt et 191,2 M€ pour CIES. Dans les deux cas, sa valeur va sans doute augmenter à l’avenir.