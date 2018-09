Alors que les Lyonnaises Ada Hegerberg et Dzsenifer Marozsan faisaient partie des prétendantes, c'est une nouvelle fois Marta qui a été mise à l'honneur. Lundi soir, lors du gala Fifa, l'incontournable attaquante brésilienne de 32 ans a hérité du trophée The Best de meilleure joueuse de la saison écoulée.

L'intéressée remporte le titre de meilleure joueuse du monde pour la sixième fois de sa carrière, elle qui avait emmené la Seleçao à la victoire en Copa America l'été dernier.