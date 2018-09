The Best: Pourquoi Neymar a eu zéro voix

La presse espagnole en a fait ses choux gras. Troisième l’an passé, Neymar n’apparaît pas cette fois dans le Top 10 du trophée The Best. Pire, l’attaquant parisien n’a pas reçu la moindre voix de la part des capitaines des sélections, des sélectionneurs ou des journalistes invités à voter.

Rien de plus normal pourtant puisque le vote était fermé, les votants devant en effet choisir parmi une liste de dix joueurs pré-sélectionnés établie par la Fifa et dans laquelle il n’y avait donc pas Neymar, blessé une bonne partie de l’année et guère en vue à la Coupe du monde.