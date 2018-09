The Best: Modric n’en veut pas à Ronaldo

Cible de nombreuses critiques pour son absence à la cérémonie organisée, lundi, par la Fifa pour la remise du trophée The Best, Cristiano Ronaldo a pu compter sur le soutien de Luka Modric, son ancien coéquipier au Real Madrid et sacré meilleur joueur du monde.

"Cristiano est un ami. Son absence ne m’a pas dérangé", a-t-il ainsi expliqué dans des propos rapportés par AS, ajoutant: "C’est moi qui ai gagné, mais Mohamed Salah et Cristiano sont des grands joueurs."

Le capitaine croate n’a d’ailleurs pas manqué de voter pour le Portugais, le plaçant deuxième derrière Raphaël Varane, CR7, capitaine du Portugal, faisant de même.