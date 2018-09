Nul doute que le détail des votes a dû faire enrager Antoine Griezmann et sans doute faire sourire ses détracteurs, à l’image de Sergio Ramos. Candidat déclaré au Ballon d’or, l’international français ne semble pas avoir en effet convaincu les électeurs appelés à voter pour le trophée The Best remis par la Fifa et le XI de l’année, décerné par la Fifpro, le syndicat des joueurs professionnels.

L’attaquant tricolore, certes vainqueur de la Coupe du monde avec les Bleus et de la Ligue Europa avec l’Atlético Madrid, a en effet dû se contenter de la 6e place du trophée The Best, ne recueillant là que 6,69% des voix auprès des fans, des capitaines des différentes sélections, des sélectionneurs et des journalistes concernés par ce suffrage. De quoi lui valoir de terminer derrière Kylian Mbappé (10,52%) et Lionel Messi (9,81%) en plus des trois finalistes connus de longue date, Luka Modric, Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah.

Et malheureusement pour Antoine Griezmann, il n’a pas plus convaincu ses pairs, les 25 000 joueurs professionnels appelés à désigner le onze idéal de l’année. Troisième du trophée The Best, Mohamed Salah n’y figure pourtant pas plus, mais plus que le Colchonero, les votants lui ont préféré, là aussi, l’inévitable Lionel Messi mais également Kylian Mbappé pour accompagner Cristiano Ronaldo dans ce XI de l’année. Une deuxième désillusion pour le Mâconnais qui assurait pourtant il y a peu manger "à la même table que Messi et Ronaldo". Reste à savoir si les journalistes appelés à désigner le Ballon d’or seront plus sensibles à ses arguments…