The Best-Deschamps: "Honoré et fier"

Lundi soir, Didier Deschamps a reçu le trophée The Best du meilleur entraîneur de la saison écoulée lors du gala de la Fifa. Le sélectionneur de l'équipe de France a devancé Zinedine Zidane et Zlatko Dalic, et savoure forcément cette reconnaissance.

"Cela fait plaisir d'être reconnu, mais honnêtement, le trophée le plus important, c'est celui qu'on nous a remis le 15 juillet. Reste que je suis honoré et très fier. Je sais ce que je dois à mes joueurs. Ce prix est personnel, mais c'est tout un groupe qui mériterait d'être récompensé", a déclaré le double champion du monde 1998 et 2018.