Trois mois après la victoire des Bleus à la Coupe du monde 2018, Didier Deschamps a été élu "The Best entraîneur de l'année" lors des Fifa Awards 2018, lundi. Le sélectionneur tricolore devance son Zinedine Zidane, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, et Zlatko Dalic, le coach des finalistes croates.