The Best: Courtois a fait une proposition à la Fifa

Thibaut Courtois ne s'est pas gêné pour dire ce qu'il pense. Alors qu'on lui demandait, micro à la main, lequel des buts du prix Puskas (le plus beau but de l'année) il aurait aimé arrêter, le portier international belge a répondu: "Je pense qu'on essaye de tous les arrêter mais celui de Bale car on essaye de se battre à l'entraînement". Lorsqu'il a été questionné sur le fait de marquer des buts, il a rétorqué: "On aura peut-être le trophée du meilleur arrêt la saison prochaine !" La Fifa est prévenue.