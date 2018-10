Six Bleus pour le Ballon d'Or

France Football a dévoilé au compte-gouttes ce lundi les 30 nommés pour le Ballon d'Or, qui sera attribué le 3 décembre prochain. Dans cette liste figurent six joueurs français, sacrés champions du monde cet été en Russie: Hugo Lloris, Raphaël Varane, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Parmi l'équipe-type de Didier Deschamps, cinq joueurs manquent donc à l'appel: Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez, Blaise Matuidi et Olivier Giroud. Mbappé et Varane sont cités parmi les favoris pour la prestigieuse récompense, même si Luka Modric et Cristiano Ronaldo seront durs à battre. Karim Benzema est également dans la liste, mais ce dernier n'est plus apparu sous le maillot frappé du coq depuis trois ans.

Le Real Madrid, vainqueur d'une troisième Ligue des champions consécutive, est de loin le club le plus représenté avec pas moins de six joueurs: Bale, Benzema, Marcelo, Modric, Ramos et Ronaldo, parti cet été à la Juve. A l'inverse, le gardien belge Thibaut Courtois a quitté Chelsea pour rejoindre la Maison blanche cet été. Le PSG place son trio offensif (Mbappé, Cavani, Neymar), tout comme Liverpool (Salah, Mané, Firmino). Ils sont également trois au Barça: Suarez et Messi accompagnant le finaliste de la dernière Coupe du monde Ivan Rakitic.

Les 30 nommés pour le Ballon d'or: Sergio Agüero (Manchester City), Gareth Bale (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (PSG), Alisson Becker (AS Rome/Liverpool), Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juve), Kevin De Bruyne (Man City), Roberto Firmino (Liverpool), Diego Godin (Atlético de Madrid), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Eden Hazard (Chelsea), Isco (Espagne), Harry Kane (Tottenham), N'Golo Kanté (Chelsea), Hugo Lloris (Tottenham), Mario Mandzukic (Juventus), Sadio Mané (Liverpool), Marcelo (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (Barcelone), Luka Modric (Real Madrid), Neymar (PSG), Jan Oblak (Atlético de Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Ivan Rakitic (Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Luis Suarez (Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid).