Roumanie: Mutu devient entraîneur

Retraité des terrains depuis 2016, et une ultime pige au pays du côté de Targu Mures, Adrian Mutu va maintenant embrasser la carrière d'entraîneur.

L'ancien joueur de Parme, de Chelsea et de la Fiorentina a été nommé ce samedi à la tête du FC Voluntari, un club de 1ère division roumaine qui lutte actuellement contre la relégation.

Breaking | Adrian Mutu just signed for FC Voluntari. He will become the club's manager with immediate effect. It's the first official coaching role for Mutu. Short term objective: avoid relegation!