Ronaldo, ramasseur de balles pour Djokovic

Ce lundi, Cristiano Ronaldo était dans les tribunes pour assister à la victoire de Novak Djokovic sur John Isner, à l’occasion des Masters de Londres.

Visiblement ravi de l’expérience, le joueur de la Juventus Turin s’est même essayé au métier de ramasseur, sans toutefois bouger de son fauteuil. Une chose est sûre, le Portugais contrôle mieux la balle avec les pieds qu’avec la main.

Never mind Ballon d'Or, more like Ball-on d'Floor...@Cristiano @juventusfc #NittoATPFinals pic.twitter.com/DdTc9FFmkc