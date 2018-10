Ronaldo: "Le viol ? J'ai donné des explications à ma compagne"

Accusé de viol par Kathryn Mayorga, une Américaine de 34 ans, Cristiano Ronaldo a dû répondre aux questions des journalistes de France Football sur le sujet. Le Portugais, qui nie en bloc ces accusations, a ainsi affirmé dans l'hebdomadaire français: "J'ai donné des explications à ma compagne. Mon fils, Cristiano Jr, est trop petit pour comprendre. Le pire, c'est pour ma mère et mes sœurs. Elles sont abasourdies, et en même temps très en colère. C'est la première fois que je les vois dans cet état-là." Du côté de la justice américaine, une enquête a été ouverte le mois dernier du côté de la police de Las Vegas et l'affaire suit son cours.