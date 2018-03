REGLEMENT DU JEU-CONCOURS

PlayStation FC Five Challenge



ARTICLE 1 : ORGANISATION

La société Sony Interactive Entertainment France SA, ci-après dénommée « la Société Organisatrice », SA au capital de 40 000€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 399 930 593, dont le siège social est sis 92 avenue de Wagram, organise un jeu-concours intitulé : «PlayStation FC Five Challenge» ci-après dénommé « le Jeu », ouvert du 26 Mars au 8 avril 2018 inclus.



ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le Jeu est gratuit

Il sera accessible via l’url suivante http://www.beinsports.com/france/football/news/participe-avec-ton-equipe-au-tournoi-playstat/828394 et est ouvert à toute personne physique résidant en France métropolitaine, à l’exclusion des membres du personnel de la Société Organisatrice ayant participé à l’élaboration du Jeu, ainsi que les membres de leur famille, et de manière générale, des personnes ayant participé à l’élaboration directe ou indirecte du Jeu.

Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera la nullité de la participation.

La participation au Jeu des personnes mineures se fait sous la responsabilité et avec l’autorisation du représentant légal pouvant justifier de l'autorité parentale.

« La Société Organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot.

Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (même nom, même adresse, même adresse email). « La Société Organisatrice » se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. La participation est strictement nominative et le participant (ci-après le « Participant ») ne peut en aucun cas jouer sous plusieurs « pseudos » ou pour le compte d’autres participants. En cas d’inscriptions multiples, seule la première participation valablement enregistrée sera prise en compte par la Société Organisatrice, sans que cela puisse donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte.

* Consultation gratuite hors coûts de connexion et de communication de l’opérateur choisi, en vigueur au moment de la consultation.



ARTICLE 3 : PRINCIPE DU JEU

Le jeu est accessible sur le site http://www.beinsports.com/france/football/news/participe-avec-ton-equipe-au-tournoi-playstat/828394 pendant les dates de l’opération.

Pour pouvoir participer au jeu-concours, il faut que le joueur crée sa vignette sur le site https://www.playstationfc.com/fr-fr/. Il va ensuite la partager sur les réseaux sociaux (Twitter – Instagram) en mentionnant le #PlayStationFCFiveChallenge.

Un tirage au sort désignera les gagnants qui pourront venir avec leur propre équipe participer au Tournoi

Pour participer au tirage au sort final, chaque joueur devra :

• Accéder au site PlayStation FC : https://www.playstationfc.com/fr-fr/

• Suivre les différentes étapes afin de créer la « Carte de joueur » personnalisé

• Un mail de confirmation sera envoyé sous 24h, validant la création de la carte et en joignant une version numérique

• Après réception de celui-ci, le joueur devra poster la « carte joueur » sur Twitter ou Instagram en incluant le hashtag #PlayStationFCFiveChallenge et en identifiant le compte/la page @PlayStationFCFR et @beinsports_FR

• S’inscrire en fournissant sa date de naissance, son pays, son nom à faire apparaître, son adresse mail ainsi que votre nom et prénom d’utilisateur.

Une fois le formulaire validé, un écran confirme la bonne inscription au jeu. Un mail de confirmation sera envoyé sous 24h, validant la création de la carte et en joignant une version numérique

Toute information incomplète ou inexacte communiquée au moment de l’inscription ne sera pas prise en compte et entraînera la nullité de la participation.

Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude, entraînera la disqualification du participant. Sera notamment considérée comme une fraude, le fait pour un participant de s’inscrire sous un prête-nom, nom fictif ou emprunté à une personne tierce, chaque personne devant s’inscrire sous son propre ou unique nom. De même, toute personne utilisant un robot ou tout autre programme informatique destiné à simuler une participation par une personne physique sera considérée comme fraudeur.

Le tirage au sort final est effectué le 9 avril 2018 pour désigner les 8 gagnants qui participeront (avec 6 autres membres choisis par eux-mêmes) au tournoi du 13 avril 2018. Ce tournoi aura lieu au Five de Bezons en présence d’Alexandre Ruiz, journaliste de la chaîne beIN SPORTS.



ARTICLE 4 : DOTATIONS

Chaque tiré au sort gagnera :

- l’inscription de son équipe de foot à 5 (7 personnes au total) au tournoi PlayStation qui aura lieu le 13 avril au Five de Bezons à partir de 17h.

- un maillot PlayStation FC d’une valeur de 59,99 euros (par participant au tournoi)

- une PlayStation4 d’une valeur de 349,99 euros (par membre de l’équipe gagnante du tournoi de foot à 5)

La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire l'objet d'une contestation quant à leur évaluation.

Les frais de transports et de restauration (hors repas du 13 avril au soir) engendrés par la participation au jeu concours ne sont pas pris en charge par l’organisateur et restent donc à la charge exclusive du gagnant ainsi que ses coéquipiers ou de leurs représentants légaux (Cf article 3 du présent règlement) et leurs éventuels accompagnants.



ARTICLE 5 : MODALITES D’ATTRIBUTION DES LOTS

1. Principe général

Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité et leur adresse par la Société Organisatrice, sans toutefois qu’elle ait l’obligation de procéder à une vérification systématique de l’ensemble des participations reçues. Aucune participation par courrier ne sera prise en compte. Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique relative aux modalités du Jeu ou à l’interprétation du présent règlement

La dotation offerte aux gagnants ne peut donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à la remise de sa contrevaleur en argent (totale ou partielle), ni à son échange ou remplacement contre un autre lot, de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit.

Toutefois, la Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer, tout ou partie des lots, par d’autres lots de valeur équivalente, en cas de difficulté extérieure pour obtenir ce qui a été annoncé, notamment en cas de rupture même momentanée de prestation.

La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de dommages ou accidents et d’une manière générale de toute insatisfaction à l’occasion de l’acheminement et / ou l’utilisation des lots.

2. Les gagnants :

Les gagnants seront tirés au sort le 9 avril 2018 au travers d’un script informatique. Ce script est développé conformément à la mécanique de jeu et tire au sort de manière indépendante et aléatoire les gagnants du Tirage au sort.

Seuls les gagnants seront avertis par mail à l’adresse mail renseignée lors de la création du compte ou par message direct sur Twitter et/ou Instagram dans un délai de 24 heures après le tirage au sort, après vérification de la régularité de l’inscription. Dans le corps dudit mail, leurs coordonnées postales complètes leur seront demandées.

Toute coordonnée incomplète ou inexacte sera considérée comme nulle et ne permettra pas d’obtenir sa dotation. De même, tout gagnant n’ayant pas répondu au mail/message sous 24h ne pourra pas obtenir sa dotation. Le lot qui était alors attribué au gagnant concerné sera remis à un nouveau tiré au sort.

3. Remise des lots

Les lots seront envoyés en France métropolitaine par la Société Organisatrice ans un délai de six (6) semaines environ à compter de la fin du jeu, à l’adresse renseignée suite au mail les ayant avertis de leur victoire.

Dans le cas où l’identité et/ou l’adresse postale et/ou email d'un gagnant dans le formulaire d’inscription s’avérerait erronée ou incomplète, et dans le cas où le gagnant ne répondrait pas au mail, la société organisatrice se réserve le droit d’annuler l’envoi du lot concerné et le lot ne sera pas réattribué.

En cas de retour non délivré, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre.

En cas de non présence d’un gagnant et/ou de son équipe au tournoi PlayStation du 13 avril, les participants concernés perdront automatiquement bénéfice de leurs gains

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de tous vols et pertes de prix et/ou retard lors de leur acheminement ou de leur destruction totale ou partielle pour tout autre cas fortuit.

Sans préjudice de toute action judiciaire et de sa faculté de résiliation de l'inscription du participant, la Société Organisatrice n'est pas tenue de faire parvenir un quelconque lot au participant bénéficiaire si celui-ci n'a pas saisi correctement ses coordonnées lors de l'Inscription, s'il a manifestement, et par n'importe quel moyen, réussi à fausser le résultat du Jeu ou ne s'est pas conformé au présent règlement. Dans cette hypothèse, le lot prévu restera la propriété de la Société Organisatrice qui pourra en disposer librement. Les éventuelles photographies ou représentations graphiques présentant le lot ont exclusivement une fonction d'illustration et ne sont pas contractuelles.



ARTICLE 6 : ACTIONS PROHIBEES

1 Actions de manipulations :

L'utilisateur n'a pas le droit d'utiliser un quelconque programme, mécanisme ou logiciel qui pourrait interférer avec les fonctions et/ou le développement du Jeu. L'utilisateur n'a pas le droit d'effectuer

une quelconque action qui causerait un ralentissement excessif des capacités techniques du site. L'utilisateur n'a pas le droit de bloquer, modifier ou reformuler le contenu du site du Jeu.

2 Programmes prohibés :

Il est interdit de visualiser une quelconque partie du Jeu avec un autre programme que les navigateurs Internet prévus à cet effet. Sont visés, tous autres programmes, en particulier ceux connus sous la dénomination de bots (sans que cette appellation soit exclusive), ainsi que tous outils permettant de simuler, remplacer ou de suppléer le navigateur internet. De la même manière, sont visés les scripts et les programmes partiellement ou totalement automatiques qui peuvent procurer un avantage par rapport aux autres utilisateurs. Les fonctions de rafraîchissement automatique ("auto-refresh") et autres mécanismes intégrés dans les navigateurs Internet sont également visés en tant qu'actions automatiques. L'intégralité de ces mécanismes, sans que cela soit exclusif d'autres possibilités, est interdit. Le fait de bloquer la publicité soit intentionnellement soit par le biais d'un bloqueur de pop-up voire par le biais d'un module intégré aux navigateurs Internet est sans conséquence sur cette interdiction.

3 Établissement de la preuve et sanctions. :

La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toutes vérifications utiles pour l'application du présent article.

Le recours avéré ou putatif par un participant à une ou plusieurs de ces actions illicites entrainera sans préavis sa disqualification définitive. En cas de contestation seuls les fichiers, listings journaux des connexions électroniques enregistrées sur le serveur de stockage des données du site feront foi. La Société Organisatrice se réserve en outre le droit d’intenter toutes poursuites qu’elle jugera utile devant les tribunaux compétents afin de faire sanctionner les fraudeurs.



ARTICLE 7 : UTILISATION DES NOMS ET PRENOMS DES GAGNANTS

Du seul fait de l’acceptation de la dotation, les gagnants autorisent la Société Organisatrice à utiliser ses noms et prénoms, pour les besoins de la communication faite autour du Jeu uniquement, sur tout support, pour la France, sur une période de douze mois, sans que cela ne lui confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de sa dotation.

Si un gagnant s’oppose à l’utilisation de ses coordonnées, il doit le faire savoir à la Société Organisatrice à l’adresse du Jeu mentionnée dans l’article 10.



ARTICLE 8 : RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ORGANISATRICE

La Société Organisatrice ne peut être tenue responsable en cas de dysfonctionnement du réseau « Internet » empêchant l’accès au Jeu ou son bon déroulement. Si la Société Organisatrice met tout en oeuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils disponibles et vérifiés, elle ne saurait cependant être tenue pour responsable des erreurs (notamment d’affichage sur les sites du Jeu, d’envoi d’e-mails erronés aux participants), d’une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur le site. La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites de l’Internet, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou piratage et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. Il appartient à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique et téléphonique contre toute atteinte. La connexion de toute personne au site et la participation au Jeu se fait sous entière responsabilité.

Plus particulièrement, la Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable d’un quelconque dommage causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, ainsi que les conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle ou professionnelle.

En outre, la Société organisatrice n'est pas responsable en cas :

1. De problèmes de liaison téléphonique

2. De problèmes de matériel ou logiciel,

3. De destruction des informations fournies par des participants pour une raison non imputable à la société organisatrice

4. D'erreurs humaines ou d'origine électrique,

5. De perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du Jeu ou de dysfonctionnement du procédé de tirage au sort automatisé.

Aussi, si un joueur qui a perdu son cadeau pour des raisons techniques ne peut prétendre à récupérer son gain (fermeture volontaire de la page du site ou du site, interruption pour raison externe type panne d’électricité).

La Société organisatrice n’est pas responsable des conséquences d’éventuels retards des courriers électroniques ou en cas de dysfonctionnement de ces services, ou pour tout autre cas fortuit qui ne lui sont pas imputables. Les réclamations doivent être formulées par les destinataires directement auprès des entreprises ayant assuré l’acheminement desdits courriers électroniques. La Société Organisatrice se réserve le droit si des circonstances l’exigeaient, d’écourter, de prolonger, de modifier ou d'annuler le présent Jeu, sans que sa responsabilité puisse être engagée par ce fait.

La Société Organisatrice décline toute responsabilité en cas d’incident qui pourrait survenir à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du lot gagné.

Toute modification des termes et conditions du présent règlement, sa suspension ou annulation seront communiquées aux participants par les mêmes moyens que ceux utilisés pour la promotion des jeux.



ARTICLE 9 : ACCEPTATION DU REGLEMENT

La seule participation à ce Jeu entraînera l’acceptation pleine et entière du présent règlement, en toutes ses dispositions.

Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou l'application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du Jeu ainsi que sur la liste des gagnants.



ARTICLE 10 : INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent Jeu font l’objet d’un traitement pour les besoins de l’opération et sont destinées à la Société Organisatrice et pourront être transmises à ses prestataires techniques

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », l’utilisateur dispose à tout moment d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles le concernant auprès de Sony Interactive Entertainment France SA, 92 avenue de Wagram, 75017 Paris.



ARTICLE 11 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION

Etant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs d'accès à Internet offrent une connexion forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que tout accès au Site s'effectuant sur une base forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le participant de se connecter au site et de participer au Jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaires.

Hormis les cas susvisés et sous réserve de vérification par la Société organisatrice de la participation effective du demandeur, les participants peuvent obtenir le remboursement des frais de connexion internet correspondants au temps de jeu, et du timbre utilisé pour cette demande (tarif lent

« lettre » en vigueur, enveloppe de moins de 20 g) sur demande écrite jusqu’au 15/04/2018, à l’adresse suivante : Sony Interactive Entertainment France SA, 92 avenue de Wagram, 75017 paris.

Le montant remboursé sera calculé sur la base d’une estimation forfaitaire de la durée de connexion nécessaire de 3 minutes pour participer.

La demande de remboursement de frais de connexion devra obligatoirement être accompagnée des nom, prénom, adresse postale et adresse mail indiqués dans le formulaire de participation, de la facture de l’opérateur de téléphonie ou du fournisseur d’accès Internet indiquant le jour et l’heure + minute exacte de connexion et d’un RIB ou RIP au plus tard 30 jours après la date de clôture du jeu, le cachet de la poste faisant foi.

Une seule demande de remboursement par participant inscrit au Jeu et par enveloppe (même nom, même adresse) sera acceptée

Toute demande de remboursement parvenue par courrier électronique ne pourra être prise en compte.

Les correspondances présentant une anomalie (incomplète, illisible, insuffisamment affranchie) ne pourront être prise en compte.



ARTICLE 12 : DEPOT DU REGLEMENT

Le présent règlement est déposé à la SCP Jourdain et Dubois, huissiers de justice associés à Paris 16e.

Le règlement sera gratuitement et librement consultable pendant toute la durée du Jeu sur le site http://www.beinsports.com/france/*.

* Consultation gratuite hors coûts de connexion et de communication de l’opérateur choisi, en vigueur au moment de la consultation.



ARTICLE 13 : PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

La reproduction, la représentation ou l’exploitation de tout ou partie des éléments composant le Jeu sont strictement interdites.



ARTICLE 14 : LOI APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES

Le présent règlement est soumis au droit français et aux juridictions françaises