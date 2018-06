PSV Eindhoven: Van Bommel remplace Cocu

Le PSV Eindhoven accueille un nouveau technicien. Phillip Cocu, triple vainqueur de l’Eredivise, quitte le club néerlandais et s’engage avec un autre champion en titre, les Stambouliotes du Fenerbahçe, en Turquie. Pour le remplacer, le PSV a fait appel à un ancien de la maison en la personne de Mark van Bommel.

Formé à Eindhoven et passé par l’AC Milan, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone, l'intéressé prendra donc les rennes de l’équipe première une fois son expérience en Coupe du monde au chevet de l'Australie achevée, puisqu'il fait partie du staff technique du sélectionneur batave des Socceroos, son beau-père Bert van Marwijk.

Over 250 PSV appearances, 62 goals ⚽️

9 trophies



Now Mark van Bommel is the new coach @PSV ✍️#UCL pic.twitter.com/LXQkkfX8Fx