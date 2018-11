PSG: Rabiot reste sur le banc contre Lille

Envoyé sur le banc dimanche dernier à Marseille (0-2), Adrien Rabiot reste remplaçant pour la venue du Losc, ce vendredi (20h45) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Marco Verratti est accompagné par Julian Draxler.

Kylian Mbappé est bien titulaire et évoluera en pointe en l’absence d’Edinson Cavani, touché à une cuisse. Sur le banc, on retrouve également Lassana Diarra, Christopher Nkunku et Eric-Maxim Choupo-Moting.

Du côté des Dogues, le trio offensif Nicolas Pépé-Jonathan Ikoné-Jonathan Bamba est bien en place avec Rafael Leao en pointe.

Le onze du PSG: Buffon - Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos - Meunier, Verratti, Draxler, Bernat - Di Maria, Neymar - Mbappé.

Le onze du Losc: Maignan - Zeki Celik, Soumaoro, Fonte, Ballo-Touré - Xeka, Thiago Mendes - Pépé, Ikoné, Bamba - Leao.