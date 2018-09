Prix Puskas: Salah plutôt que Pavard

Après Olivier Giroud en 2016-2017, c'est de nouveau un joueur de Premier League qui a raflé le prix Puskas de l'exercice 2017-2018, titre récompensant le plus beau but inscrit au cours de la saison écoulée. Lundi soir, Mohamed Salah a été désigné lauréat de ce prix honorifique décerné par la Fifa, l'attaquant de Liverpool devançant des grands noms comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma ou même le Français Benjamin Pavard, cité pour sa frappe exceptionnelle avec les Bleus contre l'Argentine en huitième de finale de la dernière Coupe du monde.

Pour rappel, l'international égyptien postule aussi au titre de meilleur joueur The Best, en concurrence directe avec le Croate Luka Modric et le Portugais Cristiano Ronaldo.