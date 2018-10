Pour Lineker, "La France est la nouvelle Allemagne" !

Une telle sortie vaut son pesant d'or quand elle vient de la part de celui qui avait en son temps déclaré : "Le football est un jeu où 22 types courent après un ballon, et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne." A l'époque, lors du Mondial 1990, la National Mannschaft était à son zénith avec cette année-là un 3e titre mondial décroché lors de la Coupe du monde en Italie.

Mardi soir, Gary Lineker, l'auteur de la célèbre maxime, a revu son jugement à la lumière du succès (2-1) des champions du monde français en pleine confiance sur des Allemands au creux de la vague. Sur son compte Twitter, l'ancien attaquant de la sélection anglaise, reconverti en consultant vedette, a écrit : "La France est la nouvelle Allemagne." Rien que ça !

France is the new Germany.