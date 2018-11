Pays-Bas: Koeman craint plus l'Allemagne que les Bleus

L'Allemagne a beau être hors course pour la qualification et même reléguée en Ligue B, Ronald Koeman la craint plus que l'équipe de France, qu'il vient pourtant de battre avec sa sélection des Pays-Bas vendredi soir en Ligue des nations (2-0).

L'entraîneur batave, présent en conférence de presse dimanche avant le match décisif face à la Mannschaft lundi soir, a ainsi affirmé que ce duel "sera plus difficile que celui contre la France pour nous." La raison principale ? "Parce que la France est une équipe qui attend alors que l'Allemagne est une équipe qui attaque. Nous devons nous préparer à cela", a affirmé Koeman devant les journalistes.

"Ce n'est pas réaliste de nous présenter comme les favoris, a-t-il poursuivi. Mais nous allons devoir montrer notre caractère, entrer dans le match avec l'idée de le gagner. Je ne pense pas que nous devrons défendre, nous devrons jouer notre jeu, c'est à dire attaquer." Pour rappel, les Pays-Bas n'ont besoin "que" d'un match nul en Allemagne pour se qualifier pour la phase finale prévue en juin et éliminer les Bleus.