On connaît les 4 relégués en Ligue B

Alors que tous les matches des 6 journées de la Ligue des nations n'ont pas encore été joués, on connaît déjà l'identité des quatre pays de Ligue A qui seront relégués en Ligue B pour la prochaine édition. Battus par l'Angleterre ce dimanche à Wembley (2-1), les vice-champions du monde croates font partie du quatuor et ont rejoint l'Allemagne, la Pologne et l'Islande. A l'inverse, le Danemark, la Bosnie-Herzégovine et l'Ukraine sont assurés de monter, la Suède et la Russie se disputant le dernier billet mardi soir.