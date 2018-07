Neymar: ''Ronaldo va révolutionner le football italien''

Interrogé sur le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid vers la Juventus, Neymar a confié le fond de sa pensée sur ce transfert retentissant, comme le relate Goal.com.



Et force est de constater qu’il n’y est pas allé par quatre chemins, avouant d’emblée que ''l’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus allait changer la face du football italien''. La star brésilienne qui évolue depuis un an au Paris Saint-Germain, se réjouit de ce transfert qui, il l’espère, va lui permettre de ''retrouver le football italien qu’il regardait lorsqu’il était plus jeune''.

Peu avare de compliments au moment d’évoquer les qualités de Cristiano Ronaldo, Neymar conclut sur ces mots : ''Cristiano est un joueur de grande qualité. C’est une légende du football. Un génie. C’est pour cela que nous devons le respecter''.