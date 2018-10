MLS: Pas de retour en Europe pour Rooney

A chaque fin de saison de la Major League Soccer, les stars du championnat américain sont approchées par certains clubs européens, pour venir effectuer des piges de quelques mois. On se souvient par exemple de David Beckam revenu dépanner l’AC Milan avant de retourner à Los Angeles, une fois sa mission accomplie. Un choix que son compatriote Wayne Rooney ne souhaite pas faire.

L’avant-centre de DC United, qui disputera les play-offs après avoir terminé 5e de la Conférence Est, a indiqué à ESPN qu’il resterait aux Etats-Unis, quoiqu’il arrive : ''Je suis concentré sur DC United et je ne pense pas qu’il serait judicieux d’aller jouer avec une autre équipe. Et concernant l’Angleterre, j’ai pris ma retraite au bon moment. Je ne compte pas revenir et je n’ai aucun regret.'' Une décision qui a le mérite d’être claire.