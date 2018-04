L'irrégularité reste de mise pour les Los Angeles Galaxy. Les Californiens se sont inclinés (0-2) à domicile samedi contre Atlanta United. Ce sont des buts de Martinez (22e) et Almiron (90e+4) qui ont permis à la franchise de Géorgie de l'emporter et de conforter sa 2e place dans la Conférence Est. Zlatan Ibrahimovic et Romain Alessandrini, tous les deux titulaires, ne se sont pas distingués. L.A. pointe pour le moment au 4e rang de la Conférence Ouest après 6 matches joués.