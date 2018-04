MLS: Ibrahimovic et Los Angeles battus par New York

Passeur décisif sur le premier but de son équipe inscrit par Ola Kamara, Zlatan Ibrahimovic n'a pas fait trembler les filets, samedi, lors de la défaite (2-3) de son équipe des Los Angeles Galaxy à domicile contre les New York Red Bulls. Le Suédois était titulaire en compagnie de l'ancien Marseillais Romain Alessandrini et de l'ex-Bordelais Michaël Ciani, mais n'a pu empêcher les Californiens de subir un deuxième revers consécutif. Les Californiens sont cinquièmes de la Conférence Est avec 3 victoires, 4 défaites et un nul en 8 rencontres disputées.