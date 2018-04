Mitroglou à l’OM, c'est imminent

Ce n’est sans doute (et même probablement) pas le profil dont rêvaient les supporteurs, mais l’essentiel est là. A quelques heures de la clôture du marché des transferts, l’OM a bouclé le recrutement d’un second avant-centre, capable de suppléer Valère Germain seul à ce poste depuis son arrivée de Monaco au mois de juin. D’Olivier Giroud à Carlos Bacca, en passant par Stefan Jovetic ou encore Moussa Dembélé, une multitude de pistes a rythmé l’été à Marseille avec ce fameux fantasme du "grand attaquant". C’est finalement le Grec Kostas Mitroglou (29 ans) qui devrait poser ses valises du côté de la Canebière.

Un accord est intervenu ce jeudi entre l’OM et Benfica, où il évolue depuis 2015, annonce O Jogo. Le montant de la transaction avoisinerait les 15 millions d’euros, mais avec un pourcentage à la revente de 50% du montant d'un éventuel futur transfert. C’est moins que ce que réclamait la formation portugaise depuis le début des négociations (une vingtaine de millions d’euros). Le club lisboète aurait même stoppé les échanges la veille, faute d’une offre suffisante des dirigeants marseillais, avant de les reprendre et de conclure la transaction.

L’international grec (54 sélections, 13 buts), déjà d’accord avec l’OM sur les termes de son contrat, est arrivé en jet privé à Marseille pour satisfaire à sa visite médicale et signer un bail de trois ou quatre ans. Lors des pourparlers, il a pu échanger avec Rudi Garcia, l’entraîneur du club, qui l’a renseigné sur sa future utilisation. L’ancien attaquant de Fulham et de l’Olympiakos aurait fait part de son intérêt pour le projet marseillais. Lui qui sort de deux saisons avec à son actif 88 apparitions et 52 réalisations sous le maillot de Benfica.