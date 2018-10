Les Tigres ont rechuté, samedi, en concédant leur quatrième défaite (2-3) de la saison lors de la venue du Club America sur leur pelouse. Malgré un but d'André-Pierre Gignac pour réduire l'écart peu avant l'heure de jeu, le club de Monterrey s'est incliné et ne pointe qu'au 7e rang après 12 journées dans ce tournoi d'ouverture. Gignac, pour sa part, a déjà inscrit 9 buts et est en tête du classement des buteurs à égalité avec l'Argentin Julio Furch de Santos Laguna.