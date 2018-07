Messi meilleur joueur de l’histoire ?

A en croire un sondage mis en ligne par le site Sportbible, les internautes en sont convaincus: Lionel Messi est le plus grand footballeur de tous les temps.

Sur les 26 104 votants à s’être exprimés, ils sont en effet 44% à faire de l’Argentin le meilleur footballeur de l’histoire, devant son éternel rival, Cristiano Ronaldo, qui recueille 36% des voix, et Pelé, qui doit se contenter de 15% des votes malgré ses trois Coupes du monde. Egalement cité, Diego Maradona termine bon dernier avec seulement 5% des voix.

A noter que ce sondage a été massivement relayé par Mundo Deportivo, quotidien catalan acquis à la cause du Barça et de Lionel Messi…

Right, let us settle this... Who is the greatest of all time?