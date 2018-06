Mercato Tottenham: Pochettino veut Martial ! 

Selon le tabloïd anglais Daily Mail, Anthony Martial (18 sélections, 1 but) intéresserait Mauricio Pochettino. L'entraîneur de Tottenham devrait disposer cet été d'une enveloppe de 100 millions de livres pour se renforcer, et l'attaquant français de 22 ans serait devenu sa priorité. Manchester United, qui l'a recruté pour 80 millions d'euros il y a trois ans, chercherait à s'en séparer au meilleur prix. Tottenham entamerait des discussions la semaine prochaine pour faire venir le joueur, crédité de 9 buts et 5 passes décisives en Premier League cette saison.