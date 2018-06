Jasper Cillessen intéresse les clubs anglais. La semaine dernière, le portier néerlandais avait été approché par Liverpool. Ce lundi, on apprend qu'il serait également courtisé par deux clubs londoniens, Arsenal et Chelsea. Selon Sport, les deux clubs ont pris contact avec l'entourage du joueur pendant le week-end. Le FC Barcelone demanderait 60M€ pour l'ex-gardien de but de l'Ajax Amsterdam, qui n'a disputé que 25 rencontres depuis l'été 2016, dont seulement 2 en Liga.