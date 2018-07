Mercato Chelsea: Un œil sur Joe Hart?

Beaucoup de bruits autour d’éventuels transferts du côté de Chelsea, (Kanté, Hazard et Courtois, pour ne citer qu’eux). Et c’est justement du côté des gardiens que vient la dernière rumeur rapportée par The Sun, qui fait état d’un intérêt du club londonien pour Joe Hart.

Le portier international anglais qui n’est plus en odeur de sainteté du côté de Manchester City, pourrait profiter du bon de sortie donné par son entraîneur, Pep Guardiola. Chelsea serait prêt à débourser 5.5 millions d’euro pour s’attirer les faveurs de celui qui pourrait prendre la place de Thibaut Courtois, si celui-ci venait à répondre positivement aux sirènes du Real Madrid. Affaire à suivre.